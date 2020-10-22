İsrafı önlemek için ‘Söz Veriyorum’ kampanyası
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” projesi kapsamındaki “Söz Veriyorum” kampanyasını başlattı.
Tanıtım toplantısında konuşan Pakdemirli, şunları dile getirdi: “Üretilen her 3 gıda maddesinden birini maalesef çöpe atıyoruz. Kovid-19 sürecinde insanlar gıda ve tarımın önemini anladı. Bugün bu lansmanla beraber tanıttığımız kampanya, diğer taraftan sosyal medya ve sosyal mecra kanallarından da tanıtılıyor. Sofranasahipcik.com adresine girip gıda kaybı ve israfına karşı mücadele edeceğimize söz vereceğiz.”