İsraf edebiyatı yapan CHP'li İmamoğlu'ndan dikkat çeken alışveriş! Bir kutu çikolata için iddia edilen fiyat dudak uçuklattı

2019 yılındaki seçim sürecinde Koç Holding’in uçaklarından inmeyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin çikolata tedarikini de Koç Holding bünyesinden yapmaya başladı. İBB, Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi’nden çikolata almaya başladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu 2019'daki seçim sürecinde sık sık Koç Holding'e ait jetlerde görüntülenmişti.

Koç Holding'in yöneticilerinden Ömer Koç da İmamoğlu'na hayırlı olsuna gelen ilk iş adamlarından birisiydi.

beyazgazete'nin haberine göre; İBB'nin Koç Holding'in bünyesinde olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nden çikolata alımı yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELTUR A.Ş'nin Bayram Çikolatası Alımı ilamında 500-700 gram çikolata alımı için 28 Mayıs 2020 tarihinde alım ilamı açtığı öğrenildi. Aynı gün KOÇ Grubu'ndan çikolata alımının yapılması ise dikkat çekti.

İBB Koç'tan 1 milyon 847 bin liralık çikolata aldı

KOÇ Grubu'na ait olan Divan Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 1 milyon 847 bin liraya İBB'ye çikolatayı sattığı öğrenildi. Çilolata kutularının tanesinin 400 ila 500 lira olduğu iddia edildi.

İBB, daha önce de Koç'tan araç kiralamıştı.