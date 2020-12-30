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Aktüel "İsraf avcıları" su tasarrufu için bozuk muslukları onarıyor
Aktüel

"İsraf avcıları" su tasarrufu için bozuk muslukları onarıyor

Nevşehir'de, kendilerine "İsraf avcıları" adını veren bir grup genç, su israfını önlemek amacıyla halka açık alanlardaki bozuk muslukları gönüllü olarak onarıyor - Gönüllü gençlerden Samet Solsun: - "Bir damla dahi olsa sızıntıyı önlemek için maliyeti düşük ama emek isteyen bir çalışma yürütüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:07:58 -
"İsraf avcıları" su tasarrufu için bozuk muslukları onarıyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de, kendilerine "İsraf avcıları" adını veren bir grup gönüllü genç, israfı önlemek amacıyla halka açık alanlardaki bozuk veya su sızdıran muslukları tamir ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Nevşehir Gençlik Teşkilatı gönüllüsü "İsraf avcısı" gençler, ellerinde tamir bakım çantası ve aletlerle sokak sokak gezerek cami, okul ve parklarda onarmak için bozuk musluk arıyor.

Gönüllü gençlerden Bahri Dünya, AA muhabirine, yürüttükleri çalışmanın örnek teşkil ederek her yere yayılmasını temenni ettiğini belirterek, "Kuraklıkla mücadele edilen bu dönemde su israfını önlemek için arkadaşlarımızla bir grup oluşturduk. Halka açık alanlardaki çeşmelerin bozuk musluklarını tamir ediyoruz." dedi.

Samet Solsun da birkaç liralık maliyetle tonlarca su tasarrufu yapılabildiğine dikkati çekti.

Onardıkları bazı musluklara tazyik oluşturması için aparat taktıklarını anlatan Solsun, böylelikle aynı ihtiyacı daha az suyla karşılamanın mümkün olduğunu vurguladı.

Gönüllü çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Solsun, "Bir damla dahi olsa sızıntıyı önlemek için maliyeti düşük ama emek isteyen bir çalışma yürütüyoruz. Tüm bireyler, duyarlılık göstererek alacakları önlemlerle su israfını önleyebilir." diye konuştu.

Gönüllülerden Halil Arı ise bozuk muslukları onarmanın yanı sıra klozetlerin su haznelerine litrelik pet şişe yerleştirdiklerini, böylelikle her kullanımda bir litre su tasarrufu sağlandığını aktardı.

- "Musluklar bozuksa değiştiriyor veya contalarını yeniliyoruz"

Çalışmalarına şahit olan insanlardan tebrik aldıklarını anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Çalışma kapsamında cami şadırvanları ve çeşmelerde onarım yapıyoruz. Kış mevsimi yağışsız geçiyor, uzmanlara göre önümüzdeki yaz ayları kurak geçecek. Biz de suyun israf olmaması amacıyla çalışma yapıyoruz. Evlerde de aynı şekilde suyu israf etmemeye gayret edelim. Musluklar bozuksa değiştiriyor veya contalarını yeniliyoruz. Ev ve iş yerlerinde klozetlerin su haznelerine her basıldığında 4-5 litre su akıyor. Bu haznelere bir litrelik pet şişeler koyuyoruz. Her basıldığında bir litre tasarruf edilmiş oluyor."

Burak Akın da arkadaşları ile fikir alışverişinin ardından uygulamayı başlattıklarını, tamir ve onarımın yanı sıra çevrelerine israfa karşı bilinç oluşması amacıyla bilgilendirme yaptıklarını da söyledi.

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