'İsra Holding'in bölgedeki yatırımları metro ve havalimanı avantajıyla değer kazanıyor'

İstanbul’un yeni yaşam, ticaret ve yatırım akslarından biri haline gelen Başakşehir’de konumlanan İsra Holding projeleri, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kayaşehir İstasyonu’na doğrudan erişim avantajıyla dikkat çekiyor. Metro hattı sayesinde İstanbul Havalimanı’na yalnızca üç durak mesafede bulunan projeler, hem şehir içi ulaşımda hem de uluslararası bağlantılarda önemli bir avantaj sunuyor.

V METROWAY AVM BÖLGENİN YENİ YAŞAM MERKEZİ OLDU

İsra Holding tarafından hayata geçirilen ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden V Metroway AVM, Başakşehir’in yeni cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünyaca ünlü markaları, yeme-içme alanları ve sosyal yaşam olanaklarıyla bölge sakinlerine modern bir alışveriş deneyimi sunan proje, metro istasyonuna olan yakınlığı sayesinde İstanbul’un farklı noktalarından kolay erişim imkânı sağlıyor.

V Metroway AVM, yalnızca bir alışveriş merkezi değil; aynı zamanda bölgenin sosyal yaşamına değer katan, ticari hareketliliği artıran ve çevresindeki yatırımları destekleyen bir çekim merkezi olarak konumlanıyor.

YATIRIM VE OTURUM İÇİN BENZERSİZ ALTERNATİF; V STATÜ

V Metroway AVM’nin hemen yanında yükselen V Statü projesi ise İsra Holding ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Modern mimarisi, ulaşım avantajı ve merkezi konumuyla dikkat çeken proje, hem yaşam hem de yatırım amacıyla konut arayanların radarına girmiş durumda.

İstanbul Havalimanı’na metro ile kısa sürede ulaşım sağlayabilen V Statü, Başakşehir’in yükselen değerinden pay almak isteyen yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, sakinlerine de şehir yaşamının tüm avantajlarını bir arada yaşama imkânı sağlayacak.

V MALL İSTANBUL, ULUSLARARASI MARKALARIN YENİ ADRESİ OLACAK

İsra Holding’in bölgedeki en önemli yatırımlarından biri olan V Mall İstanbul AVM, dünya markalarını aynı çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul’un yeni ticaret ve alışveriş destinasyonlarından biri olması hedeflenen proje, metro ve havalimanı bağlantısının sağladığı avantaj sayesinde yalnızca İstanbul’a değil, uluslararası ziyaretçilere de hitap edecek.

Yerli ve yabancı markalar için güçlü bir ticaret merkezi olması planlanan V Mall İstanbul, Başakşehir’in ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşıyacak projeler arasında yer alıyor.

HİLLPORT İLE İSTANBUL’A MODERN DOKUNUŞ

Bölgede geliştirilen bir diğer stratejik yatırım olan Hillport Family Suites, iş dünyası, turistler ve uluslararası ziyaretçiler için önemli bir konaklama alternatifi sunacak. İstanbul Havalimanı’na yalnızca üç durak uzaklıkta yer alan proje, özellikle havalimanı bağlantısının önem kazandığı yeni dönemde dikkat çekici bir avantaj sağlıyor.

Modern konsepti ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkan Hillport Family Suites’in, Başakşehir’in uluslararası ölçekteki çekim gücünü artırması bekleniyor.

METRO HATTI İLE DÜNYAYA AÇILAN KAPI

İsra Holding’in Başakşehir’deki tüm projelerinin ortak noktası, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Kayaşehir İstasyonu’nun hemen yanında konumlanmaları. Bu stratejik avantaj sayesinde projeler, İstanbul Havalimanı’na sadece üç durak mesafede bulunurken; şehir merkezi, iş bölgeleri ve yeni gelişim akslarına da hızlı erişim sağlıyor.

Ulaşım altyapısındaki bu güçlü entegrasyon, projelerin yatırım değerini artırırken; bölgeyi hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. İsra Holding, Başakşehir’de geliştirdiği projelerle yalnızca yeni yaşam alanları ve ticaret merkezleri inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda İstanbul’un gelecekteki büyüme koridorlarından birinde sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyor.