Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı
Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret eden ve şov kokan hareketler sergileyerek halktan biriymiş gibi görünmeye çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hareket CHP'lilerin halktan ne denli uzak olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti. Çalışan kadınlarla bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun işçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına ayakkabılarıyla gelip oturması halktan ne kadar uzak olduklarını bir kez daha ortaya koydu.