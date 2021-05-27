Isparta'yı ziyaret eden Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti. Çalışan kadınlarla bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun işçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına ayakkabılarıyla gelip oturması halktan ne kadar uzak olduklarını bir kez daha ortaya koydu.