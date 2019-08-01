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Isparta’dan 3 ülkeye 521 tonluk domates ihracatı

Isparta’da 2019 yılındaki domates ve kesme çiçekte hasat sezonu ile birlikte iç ve dış piyasalara ihracatlar başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:05
Isparta’dan 3 ülkeye 521 tonluk domates ihracatı

Isparta’da 2019 yılındaki domates ve kesme çiçekte hasat sezonu ile birlikte iç ve dış piyasalara ihracatlar başladı. Kentte, son 10 yılda büyük aşama kaydeden ve her geçen yıl daha gelişen örtü altı sebzecilik, şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Isparta’da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte şu ana kadar yapılan 26 domates ihracatında, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’ya 521 ton domates ihraç edildi.


Örtü altı üretim ivme kazandı


Şehirde, özellikle merkeze bağlı Deregümü, Yakaören, Yazısöğüt, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Kayı, Kuleönü, Aliköy köyleri ve Sav kasabası ile Sütçüler, Yalvaç, Gelendost, Şarkikaraağaç, Aksu ilçe merkezi ve köylerinde de örtü altı alanlarında sebze üretimi önem kazanırken, bu alanlarda çoğunlukla domates ve hıyar yetiştiriciliği ile az miktarda da diğer sebzeler yetiştiriliyor.


Kesme çiçekte, 1 köy ve 1 mahalleden 633 dekarlık üretim


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Isparta’da toplam 4 bin 300 dekar alanda domates yetiştirilirken, 633 dekar alanda yapılan kesme çiçek yetiştiriciliğini ise merkeze bağlı Deregümü köyü ile Çünür Mahallesi üstleniyor.


Deregümü köyünde ise bin 600 dekar alanda yapılan örtü altı domates yetiştiriciliğinde dekar başına ortalama 15-20 ton domates hasadı gerçekleştirilirken, özellikle Deregümü köyü ve Atabey ilçesinde oluşturulan domates işleme, seçme, paketleme tesisleri sayesinde, ihracata yönelik domates alımları yapılarak, farklı ülkelere ihracat gerçekleştiriliyor.


Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’ya 26 seferde 521 ton domates ihracatı


Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda, kentte kısa süre önce başlayan hasat sezonunda bugüne kadar Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna’ya yapılan 26 ihracat işlemi ile 521 ton domates gönderildiği açıklandı.


Merkeze bağlı Deregümü köyü ile Çünür Mahallesi’nde üretimi gerçekleştirilen kesme çiçeklerin kesimine başlandığı ve bu çiçeklerin de özellikle Romanya’ya ihraç edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:05
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