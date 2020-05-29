Isparta’da vatandaşlar cuma namazı için cami, meydan ve halı sahalara akın etti

Isparta’da yaklaşık 2,5 ay sonra kılınan ilk cuma namazı için vatandaşlar cami, meydan ve spor sahalarına akın etti. 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da meydana gelip namazlarını eda etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta cemaatle namaza ara verilen camilerde bugün cuma namazıyla birlikte cemaatle ibadet yeniden başladı. Isparta’da kent merkezinde 57, merkeze bağlı belde ve köylerde 35 olmak üzere toplam 92 camide cemaatle cuma namazı kılındı. Ayrıca kent merkezinde Valilik arkasındaki meydan, Davraz ve Halıkent mahallelerindeki kapalı pazar alanları ile Milli Egemenlik sentetik sahasında da cuma namazı kılındı.

Belediye ekipleri meydanı gül suyu ile yıkadı

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği cuma namazında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu görüldü. Ayrıca namaz için gelen vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Isparta Belediyesi de namaz kılınacak meydanı gül suyu ile yıkadı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, valilik arkasında Ulu Cami’nin de olduğu büyük meydanda cuma namazı kıldı. Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşların da cuma namazı için meydan, cami ve spor sahasına geldikleri görüldü.

“Cami içerisinde kılmış gibi olduk”

Ziya Yediri, yaklaşık 3 aydır bu anı beklediğini ifade etti. Cuma namazının kılınmaya başlamasının çok iyi olduğunu ifade eden Yediri, “Allah’a şükrediyoruz. Bu hastalığın bir an önce ülkemizden gitmesini diliyoruz. Cuma namazını meydanda kıldım, hiç değişen bir şey olmadı. Cami içerisinde kılmış gibi olduk” diye konuştu.

“Huzura ermiş bir durumdayım”

Mehmet Ali Eker, 65 yaşında olduğunu belirterek uzun zamandır dışarı çıkmadığını, cuma namazı için meydana geldiğini söyledi. Eker, “Acaba ne zaman cuma namazı kılacağız diye hep dua ediyordum. Bugün Allah nasip etti ve biz de bolca dua ettik. Çok sevinçliyim. Huzura ermiş bir durumdayım. Sanki bilerek cuma namazına gidemeyen bir insan olarak kendimi düşünüyordum. Bir özür vardı belki ama bu özrü insanın kabul etmesi çok zor” dedi.