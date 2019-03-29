Isparta'da uyuşturucu operasonu: 2 tutuklama Isparta'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. İskender Mahallesi'ndeki bir aparta düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ve uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve Y.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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