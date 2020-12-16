  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama
Aktüel

Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:05:11 -
Isparta'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 tutuklama

ISPARTA (AA) - Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir çifti dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Mahallesi'nde yaşayan K.D ile Ş.G çifti, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere, 250 bin lira verdikten bir süre sonra dolandırıldıklarını anladı.

Çift, çalıntı para ve ziynet eşyalarının evlerinde olduğu bahanesiyle paralarını alan şüphelilerin yakalanması için durumu polise bildirdi.

Eşkalleri belirlenen M.B, B.B, K.G, Ş.U. ve Y.A. Antalya'da yakalanarak Isparta'ya getirildi.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 cep telefonu, 4 telefon hattı, 1 mikro SD kart, 1 yüzük, 1 çift küpe, 21 bin 855 lira, 810 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, M.B, B.B, K.G. ve Ş.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!
Ekonomi

Türkiye düğmeye basıyor: ABD başına dert aldı... Böyle cevap vereceğiz!

ABD’nin Rusya’dan S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara misliyle mukabelede bulunulacak.

Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama
Dünya

Türkiye'ye destek yağıyor! Çin'den kritik açıklama

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in her alanda Türkiye'nin yanında olduğunu ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gel..
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay