Isparta’da sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.29 Mart 2019 Cuma 16:13
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.E, B,E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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