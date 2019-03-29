Isparta’da sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keçiborlu ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.E, B,E, C.E, A.Ü, Ş.E, M.E. ve Y.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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