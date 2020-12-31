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Aktüel Isparta'da silahlı saldırı sonucu hamile kadın yaralandı
Aktüel

Isparta'da silahlı saldırı sonucu hamile kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:01:20 -
Isparta'da silahlı saldırı sonucu hamile kadın yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu hamile kadın yaralandı.

İddiaya göre, Ş.E, Isparta-Bozanönü yolu Hurdacılar Sitesi önünde, aralarında husumet bulunan H.K'nin kullandığı 32 AF 359 plakalı panelvanın önünü keserek tabancayla üç el ateş etti.

Araçta yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen C.E, 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Ş.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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