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Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampolde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 02:01
Isparta’da nişandan dönenleri taşıyan midibüs yan yattı: 8 yaralı

Isparta’da nişandan dönen vatandaşları taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak şarampolde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Kazada çıkış kapısı yukarıya denk gelen midibüste bulunan sürücü ve yolcular aracın tavanındaki acil çıkış bölümünden güçlükle dışarı çıkabildi. Kazanın görgü tanığı 16 yaşındaki genç, midibüsün önüne çıkan bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını ve yağış nedeniyle kayan aracın sürüklenerek devrildiğini anlattı.


Kaza, saat 00.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar yolu Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağı yakınlarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinden Afyonkarahisar’a gitmek üzere yola çıkan İbrahim G. yönetimindeki 03 AAF 578 plakalı özel servis midibüsü, nişan töreninden dönen vatandaşları taşıdığı sırada önüne çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.


SDÜ kavşağını geçtikten sonra yol kenarındaki bankete çarpan midibüs, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra şarampole devrilerek yan yattı.


Yan yatan araçta bulunan sürücü ve yolcular kapıları yukarı noktada kalan midibüsün tavan bölümündeki acil çıkış noktasını kırarak dışarı çıkabildiler.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi


Talihsiz kazada sürücü İbrahim G. ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında tedaviyi kabul etmezken, şu ana kadar ilk belirlemelere göre, Fatma B., İsmail B., Havva B., Abdullah B., Sabire Ç., Yaşar Ç., Emine D. ve Fadime F. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.


“Yaklaşık 200 metre kadar kaydı, sonra buraya devrildi”


Kazada aracın içerisinde bulunan görgü tanıklarından 16 yaşındaki Tahsin Gökmen, “Biz yolda gelirken kavşaktan bir araba çıktı. (Bizim) Şoför selektör yaptı ve onu kurtaracağız derken, sağ şeride yanaştık. Fren yaptık, o aracı kurtardık ama bizim araç kaymaya başladı. (Midibüs) Yaklaşık 200 metre kadar kaydı, sonra buraya devrildi. Nişandan geliyorduk, Manavgat’tan Afyon’a gidiyorduk”


Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Isparta’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi alına alındı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 02:01
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