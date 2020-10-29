Isparta'da midibüsle otomobil çarpıştı: 15 yaralı
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 FS 207 plakalı midibüsle 42 HAP 51 plakalı otomobil, Özgüney mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.