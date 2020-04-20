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Aktüel

Isparta'da mermer ocağında uçuruma düşen kamyonun sürücüsü öldü

2020-04-20 22:21:48 -
Isparta'da mermer ocağında uçuruma düşen kamyonun sürücüsü öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir mermer ocağında uçuruma düşen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeşilyurt köyündeki bir mermer ocağında çalışan Ali Yazıcıoğlu (38), plakası belirtilmeyen bir kamyonla hafriyat taşıdığı sırada yaklaşık 200 metreden uçuruma düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yazıcıoğlu'nun kayaların altında kalması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

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