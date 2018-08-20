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Isparta'da "Kurban indirme" geleneği yeniden başladı

Isparta'da ata geleneği haline gelen ve bir süre ara verilen "Kurban indirme" geleneğine bu yıl yeniden başlandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:26
Isparta'da "Kurban indirme" geleneği yeniden başladı

Isparta'da asırlardır devam ettirilen ve bir süre ara verilen "kurban indirme" geleneği bu yıl tekarar başlatıldı. 

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte asırlardır Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilen kurban indirme töreni bu yıl Doğancı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kurbanlıklar Gökçay mevkisinde davullar eşliğinde araçlardan indirilerek, Doğancı Mahallesi Muhtarlığı önüne getirildi. Burada kesilecek kurbanların kabul olması dileğiyle dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Isparta Vali Yardımcısı İsmail Akman, bu geleneğin atalardan ulaşan bir gelenek ve görenek olduğunu belirtti. 

"TÖRELER, DUALAR ÖNEMLİDİR"

Bir milletin, tarihinin, örfünün, adetinin önemli olduğuna değinen Akman, geleneklerin yaşatılması gerektiğine dikkati çekti. 

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da kurban indirme merasiminin asırlardır devam ettiğini anımsattı. 

Bu geleneği çok önemli bulduğunu ifade eden Günaydın, "Örf, adet, gelenek, görenek ve töreleri seven, kuvvetli olmasını isteyen bir insanım. Bu geleneği önemli buluyorum. Geleneğimize bir süre ara verildi. Bugün yeniden başlatılmış oldu. Bu geleneğimiz bundan sonra ara verilmeden yıllarca devam etsin. Çocuklarımız, torunlarımız da bundan haberdar olsun. Töreler, dualar önemlidir." ifadesini kullandı. 

Doğancı Mahallesi Muhtarı Melek Ağlasunlu da örf, adet ve gelenekleri gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:26
  1. Isparta
  2. kurban indirme geleneği

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