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Aktüel Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza
Aktüel

Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:43:25 -
Isparta'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 81 bin 900 lira ceza

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerinde, 19 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 81 bin 900 lira ceza verildi.

İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.


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