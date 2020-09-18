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Aktüel Isparta'da Kovid-19 denetimlerine uymayanlara 16 bin 200 lira ceza
Aktüel

Isparta'da Kovid-19 denetimlerine uymayanlara 16 bin 200 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:23:29 -
Isparta'da Kovid-19 denetimlerine uymayanlara 16 bin 200 lira ceza

ISPARTA (AA) - Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 16 bin 200 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Berberler, pazar yeri, kahvehaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, piknik alanı ve konaklama tesislerinde yapılan denetimlere, 172 jandarma personeli katıldı.

Denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 18 kişiye toplam 16 bin 200 lira ceza verildi.

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