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Siyaset Isparta'da Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti şoku!
Siyaset

Isparta'da Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti şoku!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 00:59:00 - 2023-05-06 01:01:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Isparta'da gerçekleştirdiği miting öncesinde şehre giren seçim otobüsünün AK Partililer tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

CHP'nin seçim otobüsünü şehrin girişinde karşılayan AK Partili Ispartalılar, Kılıçdaroğlu'nun da içinde olduğu araç yanlarından geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan pankartı açtı.

AK Parti bayrakları eşliğinde şehre giriş yapan Kılıçdaroğlu büyük şok yaşarken, o anlara ait yayılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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