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Aktüel Isparta'da kayıp köylüyle ilgili 5 zanlı gözaltında
Aktüel

Isparta'da kayıp köylüyle ilgili 5 zanlı gözaltında

Jandarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen kişinin kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:46:07 -
Isparta'da kayıp köylüyle ilgili 5 zanlı gözaltında

ISPARTA (AA) - Isparta'da 18 gündür haber alınamayan Mustafa Özbay'ın kaybolmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Deregüme köyünde yaşayan Mustafa Özbay'ın (57) kaybolmasına ilişkin arama çalışmasını sürdüren Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelerin artması üzerine Özbay'ın kardeşi ve yeğenlerinin de arasında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kentin farklı noktalarındaki jandarma karakollarına götürülen 5 zanlının ifadelerinin de ayrı ayrı alındığı öğrenildi. Özbay'ı arama çalışmalarına alınan ifadeler doğrultusunda devam edileceği belirtildi.

Özbay'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu 2 Aralık'ta jandarmaya bildirmişti. Jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılmıştı.

Mustafa Özbay'ın son olarak köyünde 27 Kasım'da görüldüğü tespit edilmişti.



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