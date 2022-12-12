Isparta’da iki arkadaş arasında kavga: 1 ölü

Isparta’da iki arkadaş arasında çıkan kavga sonucu arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde iki arkadaş arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre olay, Erenler mahallesinde bulunan bir evde meydana geldi. sabaha karşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Yunus D, evde alkol içerken tartıştığı arkadaşı Mehmet Ali Ersoy’u (38), çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Ekipler sevk edildi

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ali Ersoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ali Ersoy'un cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şüpheli Yunus D. gözaltına alındı.