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Aktüel

Isparta'da hemşireler Kovid-19 için yazdıkları türküye klip çekti

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:23:42 -
Isparta'da hemşireler Kovid-19 için yazdıkları türküye klip çekti

ISPARTA (AA) - Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 servisinde görevli hemşirelerin klip çektiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türküsü beğeni topladı.

Hemşire Ali Özkan'ın Isparta yöresine ait "Çayır çimen geze geze" türküsünden esinlenerek sözlerini yazdığı türkü, Dünya Hemşireler Günü kapsamında 10 hemşire tarafından seslendirildi.

Klip çekilip, sosyal medyadan da yayınlanan türkü beğenildi.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sevda Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkilediğini söyledi.

Vatandaşlara "evde kal" uyarısında bulunulduğunda kendilerinin hastanede olduklarına dikkati çeken Akkoç, "Eğer hemşireyseniz önce iş sonra aile gelir. Çocuklarını evde bırakıp yüreğinde onların sevgisiyle şevkat dolu bir kalple merhem olur, şifa olur insanların yaralarına. Eve gidemeden, çocuğuna sarılamadan, onlara pencereden el sallayarak geçirilen bu süreçte iyileşen hastalar merhem oldu yüreklerimize. Lütfen biraz daha sabır evinde kal, sağlıklı kal." diye konuştu.

Akkoç, Kovid-19 ile mücadelede sürecinde çekilen zorluğun ardındaki güzellikleri insanlara göstermek istedikleri için böyle bir klip çektiklerini sözlerine ekledi.


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