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Gündem Isparta'da gıda zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi öldü
Gündem

Isparta'da gıda zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 2 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 03:19:00 -
Isparta'da gıda zehirlenmesi nedeniyle 2 kişi öldü

Orta Mahalle'sinde yaşayan Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinden haber alamayan oğulları M.Ö, durumdan şüphelenerek eve geldi.

Pazarcılık işiyle uğraştığı öğrenilen M.Ö. anne ve babasının hareketsiz şekilde sofrada yattığını gördüğü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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