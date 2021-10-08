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Yaşam Isparta'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Yaşam

Isparta'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Isparta'da Eğirdir Gelendost yolunda minibüs ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 18:17:00 -
Isparta'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Isparta' da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gelendost yolunda meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi Isparta’nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındı.

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