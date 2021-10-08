Isparta'da feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
Isparta'da Eğirdir Gelendost yolunda minibüs ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
Isparta' da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gelendost yolunda meydana geldi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi Isparta’nın çeşitli hastanelerinde tedavi altına alındı.