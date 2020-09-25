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Yerel Isparta'da eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası
Yerel

Isparta'da eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

Isparta'da 2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar'ı eşarpla boğarak öldüren Ferhat Taşpınar'a hakim indirim uygulamadı. Eşini canice öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:09:00 -
Isparta'da eşini öldüren kocaya ömür boyu hapis cezası

Isparta'da 15 Ekim'de 2018'de eşini eşarpla boğarak öldüren katil zanlısı kamyon şoförü Ferhat Taşpınar 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Isparta'da kamyon şoförü Ferhat Taşpınar, 16 Ekim 2018 günü akşamı Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan Taşpınar'ın kaybolduğu ihbarında bulundu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ferhat Taşpınar'ı çelişkili ifadelerinden şüphe duyarak gözaltına aldı.

Eşini eşarpla boğarak öldürmüş

Ekiplerin çabaları sonucunda Ferhat Taşpınar, 15 Ekim Pazartesi günü eşini eşarpla boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını itiraf etti.

Ferhat Taşpınar'ın ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan emniyet ekipleri, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında genç kadın Ümmühan Taşpınar'ın cansız bedenini buldu.

Cezada indirim uygulanmadı

Ferhat Taşpınar, tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ın cenazesi ise Burdur'da toprağa verildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

 

 

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