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Aktüel Isparta'da çocuğun hareket halindeki otomobilden düşmesi kameraya yansıdı
Aktüel

Isparta'da çocuğun hareket halindeki otomobilden düşmesi kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:25:53 -
Isparta'da çocuğun hareket halindeki otomobilden düşmesi kameraya yansıdı

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir çocuğun, hareket halindeki otomobilden düşmesi kamera görüntülerine yansıdı.

Kent merkezindeki Çayboyu mevkisinde ismi öğrenilemeyen 3-4 yaşlarında bir çocuk, seyir halindeki otomobilin sağ kapısından yere düştü.

Aynı yolda hareket halindeki başka bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun düşme anı, arkadan gelen otomobilin durması ve yol kenarındaki bir vatandaşın çocuğu kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.

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