Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
ISPARTA (AA) - Isparta'da bir kadının cep telefonunu gasbettiği öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi'nde bir kadının cep telefonunun gasbedilmesine ilişkin araştırma başlattı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli Y.T'yi aynı mahallede gözaltına aldı.
Şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.