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Aktüel

Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da korona virüs vakası tespit edilen Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyünde karantina ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 22:38:43 -
Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da korona virüs vakası tespit edilen Sütçüler ilçesine bağlı Belence köyünde karantina ilan edildi.


Isparta’da Sütçüler İlçesine bağlı Belence köyünde korona virüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köy, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar izne tabi olacak. Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada Belence köyünde 30 Nisan tarihi itibariyle 4 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, “Vakaların temaslı sayılarının çokluğu sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Belence Köyünün 1 Mayıs 2020 tarihi saat 18.00 itibariyle, 15 Mayıs 2020 tarihi saat 18.00’e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır” denildi.


Isparta’da daha önce de Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi ve Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alınmıştı.

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