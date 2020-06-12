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Aktüel

Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:02:59 -
Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da dün bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Basri Daşdemir'in aracında ölü bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Daşdemir'in telefonla en son görüştüğü kişileri tespit etti.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Binbirevler Mahallesi'nde dün park halindeki otomobilde Daşdemir ölü bulunmuş, silahla vurulduğu belirlenmişti.


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