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Aktüel

Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek istediği av tüfeğiyle yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 19:51:01 -
Isparta'da bir kişi yılana ateş etmek istediği av tüfeğiyle yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi, yılana ateş etmek istediği av tüfeğiyle yaralandı.

Mevlüt Turşucu, Dedeçam köyü Köprübaşı mevkisinde gördüğü yılana yanındaki av tüfeğiyle ateş etmek istedi.

Tetiğe basan Turşucu, tüfeğin dağılmasıyla elinden yaralandı.

Turşucu, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Turşucu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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