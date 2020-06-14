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Aktüel

Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 03:00:49 -
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

ISPARTA (AA) - Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yedişehitler Mahallesi Cuma Pazarı'nda kimlikleri öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 3 kişi arasında arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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