Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu yayımladığı mesajda, “Türk Milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan bağlılığının, azminin karşısında duracak hiçbir gücün olmadığının kanıtı olan 30 Ağustos Zaferinin 97.Yıldönümünü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan istiklal mücadelemiz, 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı İle zaferle sonuçlanmış, vatanımız işgallerden kurtarılmış, milletimiz bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur” dedi.

Seymenoğlu: “Bize düşen görev, bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmak”

“Ecdadımız, bu zaferle; savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun,sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir” diyerek mesajını sürdüren Vali Ömer Seymenoğlu ayrıca şu ifadelere ver verdi, “Bugün bize düşen görev ise; bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmak, aynı özveriyle sahip çıkmak, korumak ve ecdadımızdan aldığımız bu emaneti bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu düşüncelerle, eşsiz zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna aziz canlarını veren şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum”.

Başdeğirmen: “Milletimizin 30 Ağustos 1922’de yazdığı şanlı destan asla unutulmayacaktır”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise mesajında, “Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescili olan Büyük Zafer’in 97. yıldönümünü, büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Türk Milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm imkânsızlıklara karşın 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. Bağımsızlık yolunda tek yürek olan milletimizin 30 Ağustos 1922’de yazdığı şanlı destan asla unutulmayacaktır. 30 Ağustos Zaferi bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı, birlik ve beraberliğimizin en güzel resmi, Türk milletini yok etmeye çalışanlara karşı milletimizin ebedi bekasının en önemli göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda Cumhuriyetimizin müjdecisidir”

Belediye Başkanı Başdeğirmen ayrıca şu ifadelere yer verdi; “Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Bu zaferle ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuştur. Bu zafer; yoksulluğa, haksızlığa ve tüm olumsuz şartlara rağmen işgale baş eğmeyen Atatürk önderliğindeki milletimizin zaferidir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin, adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, aynı zamanda son devletimiz olan Cumhuriyetimizin de müjdecisidir.Necip milletimiz tarih boyunca bayrak, vatan ve bağımsızlık gibi değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, savaş meydanında ne büyük bir mücadele verebileceğini dosta düşmana defalarca göstermiştir. Büyük Taarruz da bu mücadelelerin en tipik örneklerinden birisidir. Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bu zaferi armağan eden istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyor,Isparta halkımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum”.