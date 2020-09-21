Isparta Valisinden maskesiz fotoğraf paylaşan İl Milli Eğitim Müdürüne uyarı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, çocuklarla çektirdiği maskesiz fotoğrafını sosyal medyada paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ı "maske ve sosyal mesafe" konusunda uyardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafa, "Senirkent ilçemizde yapılan sınavdan dönerken yolda, mülteci olarak ülkemizde misafir olan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla karşılaştık. Kızlara voleybol, erkeklere futbol topu hediye ettik. Mutluluklarını görmeliydiniz. Allah çocuklarımızın yüzünü hep güldürsün inşallah." yazarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bunun üzerine Vali Seymenoğlu da fotoğrafın altına, "Müdür bey, çocukları sevindirmek onlarla bir arada olmak dünyada yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesidir. Ancak Kovid-19 salgınının çok hızlıca arttığı bugünlerde örnek olmanız gerekirken maalesef kötü bir örnek olmuşsunuz. Eminim ki özellikle bu günlerde tekrarlamazsınız." şeklinde yorum yaptı.

Yılmaz da Seymenoğlu'nun yorumuna karşılık, "Çocukları görünce maskeyi unutmuşuz sayın Valim." yazdı.



