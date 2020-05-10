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Ekonomi

Isparta TOKi sonuçları | Isparta Çünür TOKİ isim listesi

Isparta TOKİ kuraları çekildi mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen TOKİ kura çekimlerine nisan ayında yeniden başlandı. Vatandaşlar "TOKİ ISparta kuraları çekildi mi?" , "Çünür TOKİ sonuçları" , "TOKİ Çünür isim listesi" , "TOKİ isim listesi" , "TOKİ Çünür kuraları çekildi mi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:51:00 -
Isparta TOKi sonuçları | Isparta Çünür TOKİ isim listesi

TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman çekileceğini araştırıyor. Kura çekimlerine bir süre salgın sebebiyle ara verilmişti. Kuralar nisan ayının son haftası yeniden başladı. Peki, TOKİ Isparta kuraları çekildi mi?”

Isparta TOKi sonuçları | Isparta Çünür TOKİ isim listesi

TOKİ Isparta kuralarının çekilip çekilmediğini araştıranlar “TOKİ Çünür kuraları çekildi mi?”  sorusunun cevabını araştırıyor. TOKİ Isparta Çünür kuraları 11 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te çekilecek. Kuralar canlı olarak internetten yayınlanacak.

TOKİ ISPARTA ÇÜNÜR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

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