Isparta Ticaret Borsası
Et kıymanın kilogramı ortalama 46,53 liradan işlem gördü
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsasında et kıymanın kilogramı ortalama 46,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Et (Dana) Kemiksiz
|Kg
|44,50
|TTS
|Et (Sığır) Karkas
|Kg
|32,00
|TTS
|Et (Dana) Karkas
|Kg
|36,30
|TTS
|ET (Düve) Karkas
|Kg
|35,30
|TTS
|Et (Kıyma)
|Kg
|46,53
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|2,21
|MTS
|Dana
|Kg
|36,89
|MTS
|Elma (Starking)
|Kg
|2,88
|MTS
|Elma (Golden)
|Kg
|3,15
|MTS
|Elma (sofralık)
|Kg
|2,00
|MTS
|Elma sanayi tipi
|Kg
|1,08
|TTS
|Mandalina
|Kg
|0,60
|MTS
|Ayva
|Kg
|6,62
|MTS
|Nar (İkinci sınıf)
|Kg
|1,00
|MTS
|Odun
|Ton
|159,99
|MTS
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