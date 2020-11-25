Isparta Ticaret Borsası
Arpanın kilogramı ortalama 1,41 liradan işlem gördü
ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram, litre, Türk lirası) şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|1.41
|MTS
|Buğday
|Kg
|1.94
|MTS
|Buğday
|Kg
|2.44
|TTS
|Et (Dana) Kemiksiz
|Kg
|48. 28
|TTS
|Et (Sığır) Karkas
|Kg
|30.00
|TTS
|Et (Dana) Karkas
|Kg
|36.45
|TTS
|Et (Kıyma)
|Kg
|47.00
|TTS
|Et (Kuzu) Karkas
|Kg
|50.00
|TTS
|İnet sütü
|Lt
|2.13
|MTS
|İnet sütü
|Lt
|2.30
|TTS
|Dana
|Kg
|35.50
|MTS
|Elma sanayi tipi
|Kg
|0.72
|MTS
|Elma sanayi tipi
|Kg
|0.79
|TTS
TTS: Tacirden Tacire Satış
MTS: Müstahsil Tacir Satış