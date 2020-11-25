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Ekonomi Isparta Ticaret Borsası
Ekonomi

Isparta Ticaret Borsası

Arpanın kilogramı ortalama 1,41 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 18:24:54 -
Isparta Ticaret Borsası

ISPARTA (AA) - Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram, litre, Türk lirası) şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
ArpaKg1.41MTS
BuğdayKg1.94MTS
BuğdayKg2.44TTS
Et (Dana) KemiksizKg48. 28TTS
Et (Sığır) KarkasKg30.00TTS
Et (Dana) KarkasKg36.45TTS
Et (Kıyma)Kg47.00TTS
Et (Kuzu) KarkasKg50.00TTS
İnet sütüLt2.13MTS
İnet sütüLt2.30TTS
DanaKg35.50MTS
Elma sanayi tipiKg0.72MTS
Elma sanayi tipiKg0.79TTS

TTS: Tacirden Tacire Satış

MTS: Müstahsil Tacir Satış

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