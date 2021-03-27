Isparta Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Isparta imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç ibadeti Kuran-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde üzerinde çok durulmuş bir ibadettir. Oruçlunun her haline sevap yazıldığını Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. (Zira Allah buyuruyor ki): "Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir.” şeklinde bize bildirmiştir. İşte “Özlemle beklenen Ramazan ayı ne zaman ve Isparta imsak ve iftar vakitleri ne zaman “ sorularının cevabı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Isparta İmsakiyesi 2021

Isparta'da ilk imsak 04.53'de ilk iftar 19.38'de olacak.