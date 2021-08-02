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Gündem Isparta orman yangını mı var? Isparta Sütçüler’de yangın mı var? Isparta'da nerede orman yangını çıktı?
Gündem

Isparta orman yangını mı var? Isparta Sütçüler’de yangın mı var? Isparta'da nerede orman yangını çıktı?

Son dakika haberi: Türkiye 28 Temmuz’dan bu yana çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı orman yangınlarında son durum merak edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldıklarını söyledi. Isparta orman yangını mı var? Isparta Sütçüler’de yangın mı var? sorularınaBakan Pakdemirli’den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:44:00 - 2021-08-02 13:46:25
Isparta orman yangını mı var? Isparta Sütçüler’de yangın mı var? Isparta'da nerede orman yangını çıktı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol atına aldık, 7'si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti." dedi. Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığının müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiasına ilişkin, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok." dedi.

Isparta orman yangını mı var?

Pakdemirli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor."

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