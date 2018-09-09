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Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10'u rütbeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 17:58
Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Isparta merkezli olarak; Ankara - Burdur - Eskişehir - Bitlis - Şanlıurfa - Kastamonu - İzmir - Ağrı ve Bursa’da FETÖ/PDY silahlı suç örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, ardışık arama ve ankesörlü telefon iletişimiyle ilgili olarak, 5 teğmen, 5 astsubay ile 3 ihraç askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin Isparta’ya getirildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 17:58
  1. Şanlıurfa
  2. Kastamonu
  3. İzmir
  4. Isparta
  5. Eskişehir
  6. Bursa
  7. Burdur
  8. Bitlis
  9. Ankara
  10. Ağrı
  11. fetö
  12. pdy
  13. ısparta
  14. operasyon
  15. gözaltı

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