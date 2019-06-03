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Isparta lise taban puanları 2019 Isparta lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
Isparta lise taban puanları 2019 Isparta lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Isparta lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Isparta lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi taban puanları

GÖNEN / Gönen Fen Lisesi taban puanları

YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi taban puanları

ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:25
  1. Yozgat
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  3. ısparta lise taban puanları 2017 2018
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  10. Isparta Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  11. Isparta Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  12. Isparta Liseleri Kontenjanları 2019
  13. Isparta liselerin en küçük puanları 2018
  14. Isparta Anadolu Liseleri Kontenjanları
  15. 2018 2019 Isparta Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  16. Isparta Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  17. Isparta Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  18. Isparta Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  19. Isparta İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  20. Isparta Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  21. Isparta Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  22. Isparta Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  23. Isparta Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  24. Isparta Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  25. Isparta Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  26. Isparta Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  27. ısparta taban puanları 2018
  28. burdur lise taban puanları
  29. burdur nitelikli liseler taban puanları
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  31. ısparta gazi sosyal bilimler lisesi
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