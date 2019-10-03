TOKİ’nin Isparta Keçiborlu'da inşa edeceği 167 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim projemiz ile ticaret merkezi ihalesi yapıldı. Keçiborlu TOKİ kentsel dönüşüm konutlarının ihalesi yapılmasıyla birlikte Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm konutları ne zaman bitecek? sorusu da sorulmaya başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’nde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında inşa edilecek 167 konutun ihalesi yapıldı. 02 Ekim 2019, Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ticaret merkezi, cami, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri de yer alıyor. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm konutları ne zaman biteceğini ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama gelmedi.

Yatay mimarinin esas alındığı projede konutların 47’si 2+1, 112’si 3+1, 8’i de 4+1 planında yapılacak. Anadolu Selçuklu Mimarisinin tasarlandığı projede Isparta evi mimarisi ve modern mahalle kültürünün ön plana çıkarılması amaçlandı. Sosyal donatı alanlarına önem verilen projede, alışveriş alanları, mahalle meydanı, bisiklet, yaya ve taşıt yolları oluşturuldu. Kapalı ve açık otoparklarının yer aldığı proje ile mevcut alan güvenli, modern bir yaşam merkezine dönüşecek. Vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşaması, şehirlerin güzelleşmesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için Kentsel Dönüşüm projeleri yürüten TOKİ, bugüne kadar toplam 168 Kentsel Dönüşüm projesinde 149 bin 220 konutun inşaatına başladı. Bu konutların 88 bin 57'si tamamlandı. Dönüşüm alanlarında hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşümü esas alınıyor.