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Isparta İl Özel İdaresi kendi elektriğini üretecek

Isparta İl Özel idaresinin geçtiğimiz aylarda ihale ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte artık tüm tesislerinin elektriğini kendisi üretecek.

01 Eylül 2019 Pazar 14:36
Isparta İl Özel İdaresi kendi elektriğini üretecek

Isparta İl Özel idaresinin geçtiğimiz aylarda ihale ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) ile birlikte artık tüm tesislerinin elektriğini kendisi üretecek. Vali Ömer Seymenoğlu Gelendost ilçesinde yapımı devam eden GES’te incelemelerde bulundu.


Vali Seymenoğlu Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde yapımı devam eden ve güneş enerjisinden elektrik üretecek tesiste incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisteki montaj çalışmalarının belli bir program çerçevesinde sürdüğünü kaydeden Vali Seymenoğlu, yaklaşık 45 gün sonra santralin üretime alınacağını belirterek,tesisle birlikte İl Özel İdaresinin mevcut elektrik giderlerin karşılandıktan sonra yıllık yaklaşık 600 bin lira gelir elde edebileceğini söyledi.


Vali Seymenoğlu açıklamasında, “İl Özel İdaremizin bu ilk yatırımı ve başarılı bir yatırımı. Bölgemiz GES açısından uygun bir yerde. Bizde bunu değerlendirmek istedik. 1 Megavatlık bir tahsisimiz vardı. Bunu da ihale ettik ve önümüzdeki haftalarda devreye alarak İl Özel İdaremizin elektrik ihtiyacını tamamen bu sistem üzerinden karşılayacağız” dedi.


Tesisin 18 bin metre kare üzerinde inşa edildiğini belirten Şantiye Şefi ve Enerji Sistemleri Mühendisi Halil Mazlum ise 4 bin 200 panelin bulunacağı sistemin yıllık 2 milyon kilovat saat elektrik üreteceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:36
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