Isparta’da gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelere elektrik verilemiyor. Bu sebeple kesintilerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, Isparta’da elektrik kesintileri ne zaman sona erecek?

Isparta elektrikler ne zaman gelecek?

Isparta Valiliği, elektrik kesintilerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz genelinde Perşembe günü sabahı başlayıp kesintisiz 9 saat süren yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan il, ilçe ve köy yollarının tamamı ulaşıma açılmış olup, anlık müdahaleyi gerektiren durumlarda ise Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla ulaşım aralıksız sağlanmaktadır.

İl ve ilçe merkezlerinde bulunan ana arterler ve caddelerde ulaşım sağlanmış olup, bazı sokaklar ve ara bağlantı yollarında ise başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının aralıksız çalışmaları devam etmektedir.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı il genelinde bazı köy ve mahallelere henüz yeterli ve düzenli elektrik enerjisi verilememektedir.

İl ve ilçelerimizin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntıları halen yaşanmaktadır.

Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen yoğun kar ve buzlanmadan dolayı oluşan direk ve hat kopmalarının geniş bir alanda ve farklı akslarda oluşması, çalışma yapılacak hatların yüksek kesimlerde bulunması, 1 metreye ulaşan kar kalınlığı ve ulaşılmasındaki zorluklar nedeniyle arızaların giderilmesinde ve şehrimizin tamamına elektrik verilebilmesinde gecikmelere sebep olmaktadır. Bazı bölgeler ise geçici olarak jeneratörlerle desteklenmektedir.

Aralıksız devam eden bu çalışmalar sonucu günün ilerleyen saatlerinde şehrimizin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacaktır" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Isparta'ya doğru yola çıktı. Bakan Dönmez ilk olarak kriz merkezinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Vali Ömer Seymenoğlu, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapacak.