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Isparta Belediyesi veznelerinde 30 Ağustos mesaisi

Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat vezneleri 30 Ağustos 2019 Cuma günü de açık olacak.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:33
Isparta Belediyesi veznelerinde 30 Ağustos mesaisi

Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat vezneleri 30 Ağustos 2019 Cuma günü de açık olacak. İlan ve reklam (tabela) vergileri ile kira taksitlerinin son ödeme günü olan 31 Ağustos 2019’un hafta sonuna gelmesi dolayısıyla, belediye vezneleri resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramında da vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için açık olacak.


Isparta Belediyesinden yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve ödemelerini gününde yapabilmeleri amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatil günü olan Cuma gününde de Gelir Bölümü tahsilat veznelerinin açık olacağı bildirildi. Vatandaşların ilan, reklam (tabela) vergileri ile kira taksitlerini merkezdeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü veznelerinin yanı sıra köy garajı ve şehirlerarası otogar çıkış noktalarında bulunan tahsilat veznelerine yapabileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:33
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