Isparta 32 Spor emin adımlarla şampiyonluk hedefine doğru Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) hedefini 3.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) hedefini 3. Lig olarak belirleyen Isparta 32 Spor, dün oynadığı özel maçta Antalya Kepez Belediyespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Isparta 32 Spor’un golleri ise Volkan ve Mustafa Kurcan dan geldi. Karşılaşmada sayısız gol pozisyonu yakalayan Pembe - Yeşilli ekip, bu fırsatlardan yararlanamadı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici, 23 kişilik takım kadrosunda tüm oyuncular şans verdiğini ifade etti. Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Tekin Direktör Söyleyici, takım olarak şampiyonluk hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

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