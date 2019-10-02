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İSPARK’tan yandaş Cumhuriyet’e 2 ayda 11 bin TL

İBB'nin CHP'li Başkanı İmamoğlu'nun PKK güzellemeleri yapan Cumhuriyet gazetesi ile 2 aylık anlaşma yaparak yandaş gazeteye 11 bin 375 TL’lik kaynak aktardığı belirlendi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:56
İSPARK’tan yandaş Cumhuriyet’e 2 ayda 11 bin TL

 Haber Merkezi 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ele geçirince şehirdeki vakıflara savaş açan CHP’li Ekrem İmamoğlu, İSPARK paralarını yandaş medyaya akıtacak karara imza attı.

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine para akıtıyor

Suya, taksiye, bisiklete, minibüse ve servis aracı fiyatlarına zam yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhuriyet gazetesine ise para akıttığı saptandı. İBB iştiraklerinden İSPARK’ın, yayın yönetmeni FETÖ firarisi olan ve PKK güzellemeleri yapan Cumhuriyet gazetesi ile 2 aylık anlaşma yaparak yandaş gazeteye 11 bin 375 TL’lik kaynak aktardığı belirlendi. İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK) ile Cumhuriyat gazetesi arasında yapılan 2019/D-498 no’lu anlaşma kapsamında 4 bin 550 adet gazete için 11 bin 375 TL ödenecek. 01.10.2019 tarihinde başlayan yandaş gazete alımı 31.12.2019’a kadar 65 günlük süre ile gerçekleştirilecek.

İstanbullunun parasıyla terör güzellemesi yapacaklar

İBB’nin İSPARK üzerinden para akıtacağı Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin görüntüleri casusluk faaliyetiyle basına sızdırmıştı. Vatana ihanet suçlamasıyla yargılanan Dündar ise Almanya’ya kaçmıştı. İstanbulluların paralarının gideceği Cumhuriyet gazetesinde yer alan 03.06.2015 tarihli haberde Kandil’deki PKK’lı teröristler için “yere izmarit dahi atmıyorlar” ifadeleriyle güzellemeler yapılmıştı. Gazetenin muhabiri Ahmet Şık ise Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden DHKP-C’li teröristlerle röportaj yaparak onların ağzından “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla satırlarından kan akan haberi yayınlamıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:56
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. İSPARK
  4. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  5. Cumhuriyet gazetesi
  6. FETÖ
  7. PKK
  8. İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK)
  9. Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar
  10. FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpası
  11. Vatana ihanet
  12. Kandil’deki PKK’lı teröristler
  13. Ahmet Şık
  14. Savcı Mehmet Selim Kiraz
  15. DHKP-C’li teröristler

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