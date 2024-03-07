İSPARK'ta milyonluk karmaşa! 11 otoparkın geliri nereye gidiyor Ekrem?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'ın, milyonlarca lira zarar etmesinin sebebi halen muallaktayken 2022 Sayıştay Raporunda tespit edilen veriler yeni bir tartışma konusu oldu.

İSPARK 2019 yılından bu yana toplamda 6 defa yönetim kurulu başkanı değiştirdi. 2018 yılında İBB yönetimi AK Parti’deyken otopark ücretinin günlük 1 lira olmasını talep eden CHP, 2024 Ocak ayından itibaren saatlik otopark ücretinin 73 TL olması için teklif verdi.

2019 yılında göreve gelir gelmez 240'ı İSPARK çalışanı olmak üzere toplamda bin 310 kişiyi işten çıkaran İmamoğlu, her geçen yılda yaptığı işçi kıyımlarını artırarak devam ettirdi. İBB'de işten çıkarılmaların sebebini israf olarak ifade eden mevcut belediye başkanı, çıkardığı personelin nerdeyse 3 katını işe aldı. İmamoğlu, seçimden önce "kimseyi işten çıkarmayacağını" söylemişti.

11 otoparkın geliri kayıp

Milyonlarca lira zararda olan ve neredeyse öz kaynakları tükenen İSPARK'ın, Sayıştay raporunda 2 bin 341 araç kapasiteli 11 adet otoparkı, ihalesiz ve meclis kararı olmadan usulsüz bir şekilde kullandığı ortaya çıktı. İBB'nin sisteminde bu otoparkların İSPARK kullanımında gözükmemesi, 11 otoparktan elde edilen gelirin İSPARK'ın kasasına girmediği gerçeğini gözler önüne serdi. İSPARK her yıl zarar üstüne zarar açıklarken 11 otoparktan elde edilen milyonlarca lira gelirin ise nerede olduğu bilinmiyor.

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2018 yılında faaliyet kârı 707 bin 238,96 TL olan İSPARK’ın 2022 yılı faaliyet zararı 29 bin 928,466 TL olarak açıklandı. İSPARK'ta çalışan uzman sayısı 2018'de 24'ken, 2021'de 92'ye yükseldi.

İşte gelirlerinin nereye gittiği belli olmayan otoparklar

Florya Sosyal Tesisler (1074 araç kapasiteli)

Gözdağı Sosyal Tesisler Açık Otoparkı (250 araç kapasiteli)

Dragos Sosyal Tesisleri (100 araç kapasiteli)

Beykoz Sosyal Tesisleri ( 137 araç kapasiteli)

Beykoz Korusu (325 araç kapasiteli)

Arnavutköy Sosyal Tesisleri ( 24 araç kapasiteli)

Büyükçekmece Sosyal Tesisleri Arkası (70 araç kapasiteli)

Haliç Sosyal Tesisler (34 araç kapasiteli)

Avcılar Sosyal Tesisleri (90 araç kapasiteli)

Kasımpaşa Sosyal Tesisler (52 araç kapasiteli)

Avcılar Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu Açık Otoparkı (185 araç kapasiteli)

Otopark ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi

İSPARK’ın işlettiği Fatih Gedikpaşa Katlı Otoparkı, “Statik Ömrünü Tamamlaması” ve “Tehlike Arz Etmesi” nedeniyle 1 Temmuz 2019 tarihinde kullanıma kapatılmıştı. Sayıştay raporundan alınan bilgilere göre, otoparkın yeniden restore edilip kullanıma açılması için mevzuata aykırı şekilde ihalesi yapıldı.

Katlı otopark yapımı ve restore edilmesi için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye dahil edilmesi gerekirken, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ihale edilmesi mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, otopark yapımı için neden Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ihale gerçekleştirdiği de merak konusu oldu.

2005 yılında kuruldu

İSPARK, 2005'te belediyeye ait otoparkları devralıp tek elden işleterek, kentli olma ve park etme kültürünü yerleştirme amacıyla kurulmuştu.

İSPARK'ın kurulmasıyla şehir genelinde yaygın olan 'değnekçilik' olayları engellenmişti.

Kaynak: Haber7