İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSPARK, artık yerlerini başkalarına kiralamaya başladı. İstanbul Beşiktaş'ta bir kafe sahibine kiralanan alan tepkilere neden oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafe sahibi müşterilerin deniz manzarasını daha rahat görmeleri için İSPARK alanını kiraladı. Aracını park etmek için gelen bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Masa ve sandalyelerle İSPARK alanını işgal eden Kafe sahibi ise şikayetler karşısında ''Açtığımızdan beri ödüyoruz, hatta yüksek meblağlar ödüyoruz. İznimiz var kaldırımı işgal etmiyoruz. Kamuya zarar vermiyoruz. Çok da dikkat ediyoruz.'' dedi.