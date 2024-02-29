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Gündem İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor
Gündem

İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-29 11:19:00 -
İSPARK’ı batırdığı yetmedi, kafeye kiraladı! İmamoğlu vatandaşa hizmet etmemeye devam ediyor

CHP’li Ekrem İmamoğlu, batırdığı İSPARK için bulduğu çözüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşların hizmetinde olması gereken İSPARK alanını bir kafeye kiralayarak tepkilerin odağı haline gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSPARK, artık yerlerini başkalarına kiralamaya başladı. İstanbul Beşiktaş'ta bir kafe sahibine kiralanan alan tepkilere neden oldu.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafe sahibi müşterilerin deniz manzarasını daha rahat görmeleri için İSPARK alanını kiraladı. Aracını park etmek için gelen bazı vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

 Masa ve sandalyelerle İSPARK alanını işgal eden Kafe sahibi ise şikayetler karşısında ''Açtığımızdan beri ödüyoruz, hatta yüksek meblağlar ödüyoruz. İznimiz var kaldırımı işgal etmiyoruz. Kamuya zarar vermiyoruz. Çok da dikkat ediyoruz.'' dedi.

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