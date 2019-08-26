İSPARK ücretsiz park alanları İspark'ta Ücretsiz otopark sorgulama

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Kente otopark kültürü kazandırmak ve Dünya’da uygulanan son teknoloji parklanma sistemlerini İstanbul’da uygulamak için çalışmalarını sürdüren İSPARK, ücretsiz hizmetleri ve sosyal projeleri ile de şehir hayatına katkı sunuyor. 600 noktada 100 bin kapasite ile teknolojik, modern ve çevreci otopark hizmeti veren İSPARK, çözüm odaklı projeleri ile alternatif park uygulamalarını hayata geçiriyor. İSPARK, katlı ve açık otoparklarda ekonomik P+R (Park Et Devam Et) hizmeti, ücretsiz bisiklet park, elektrikli engelli araçları için ücretsiz şarj istasyonları, Şehit yakınları, gaziler ve engelli araçlar için ücretsiz park, ücretsiz havaalanı ve ücretsiz otogar otoparkı gibi sosyal projeler ile İstanbullulara hizmet veriyor.

İSPARK ücretsiz park alanları

İSPARK kıyı şeridinde oluşturduğu cep alanlarda ücretsiz park hizmeti sunarak vatandaşlara İstanbul sahillerinin keyfini çıkarma imkânı sunuyor.

Şehit yakınları ve gaziler için süresiz ücretsiz otopark

Aziz vatanımız için üstün bir fedakarlık göstererek canını ve bedenini feda etmiş gazilerimize (gazi/eşi) ve şehitlerimizin yakınlarına (Eş/Anne/Baba/Çocuk) tüm İSPARK otoparklarında süresiz ücretsiz hizmet veriliyor.

Engelli sürücüler için indirimli park

Engelli sürücülerin hayatını kolaylaştırmak için İSPARK otoparklarında engelli park alanları oluşturularak, sadece engelli sürücülerin kullanımına ayrılıyor. Engelli vatandaşlarımız adlarına kayıtlı bulunan “engelli tescilli” araçlarına ait ruhsat fotokopisi ve imzalı dilekçelerini tarafımıza elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir.

İspark Ücretsiz havaalanı otoparkı

P+R (Park Et Devam Et) uygulaması kapsamında havaalanına 2 km uzaklıkta Yeşilköy P+R ve Sabiha Gökçen P+R otoparklarında yolcularını uğurlamak ve karşılamak için gelen araç sahipleri 2 saat ücretsiz park hizmetinden faydalanabiliyor. Ayrıca otopark ve havalimanı arasında 7/24 ücretsiz servis hizmeti bulunuyor.

İSPARK ücretsiz otogar otoparkı

İSPARK Alibeyköy Cep Otogarı otoparkı 30 dk ücretsiz. Her ay 2 milyon yolcuya hizmet veren cep otogarda, yolcularını uğurlamak veya karşılamak isteyen sürücüler için 30 dakika ücretsiz araç parkı bulunuyor.

İSPARK ücretsiz bisiklet park

İSPARK, otopark alanları başta olmak üzere park ve ulaşım alanlarına yakın noktalarda ücretsiz bisiklet park üniteleri kuruyor. Özellikle metro istasyonları ve yakın noktalarda hizmet veren ücretsiz bisiklet park alanlarına bisikletlerini bırakan sürücüler büyük kolaylık yaşıyor.