  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İSPARK tadilata giriyor
Ekonomi

İSPARK tadilata giriyor

AK Parti döneminde büyük atılım yapan ve İstanbul’u mafya elemanlarının değnekçilerinden kurtaran İSPARK, Avrupa ve Anadolu yakasının muhtelif yerlerindeki otoparkların, ofis binaları, teknepark, otogar ve heliport alanları ile diğer bütün tesislerinin bakım onarım, tadilat, montaj vb. inşaat işlerini ihaleye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:47:00 -
İSPARK tadilata giriyor

İSPARK, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasının muhtelif yerlerinde işletmekte olduğu açık, kapalı, katlı, yol üstü vb. bütün otoparkların, ofis binaları, teknepark, otogar ve heliport alanları ile diğer bütün tesislerinin bakım onarım, tadilat, montaj vb. inşaat işlerini ihaleye çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’deki ilana göre 2021 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Otoparklarının Bakım Onarım Tadilat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale dokümanının https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet sayfasından e-imza ile indirilebileceği belirtilen ilanda ihaleye teklif vermek isteyenler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 04.02.2021 tarihine kadar müracatta bulunabilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya

"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran tarihinin en büyük savaş gemisi bu sabah büyük bir törenle tanıtıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini ta..
Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme
Teknoloji

Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme

Yerli ve milli savunma sanayiide önemli bir gelişme daha yaşandı. Milli Muharip Uçak’ın teknolojik tasarımına başlanırken TUSAŞ Genel Müdürü..
Altını olanlar ve alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi
Ekonomi

Altını olanlar ve alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzman isimlerden peş peşe uyarılar geliyor. Birçok isim altın fiyatlarındaki artışın Joe Bi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay