İSPARK tadilata giriyor

İSPARK, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasının muhtelif yerlerinde işletmekte olduğu açık, kapalı, katlı, yol üstü vb. bütün otoparkların, ofis binaları, teknepark, otogar ve heliport alanları ile diğer bütün tesislerinin bakım onarım, tadilat, montaj vb. inşaat işlerini ihaleye çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’deki ilana göre 2021 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Otoparklarının Bakım Onarım Tadilat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale dokümanının https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet sayfasından e-imza ile indirilebileceği belirtilen ilanda ihaleye teklif vermek isteyenler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden 04.02.2021 tarihine kadar müracatta bulunabilecek.

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