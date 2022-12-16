İspanyollar, müjdeyi final öncesinde duyurdu! Messi artık...

İspanyol basını, Lionel Messi'nin önümüzdeki yaz Barcelona'ya geri dönebileceğini yazdı. Evinden gözü yaşlı ayrılan Lionel Messi eski kulübü ile tekrardan imza atmaya çok yakın.

Lionel Messi'nin transferi tüm dünya basınında manşetleri süslüyor. PSG ile sözleşme opsiyonunu kullanmama kararı aldığı iddia edilen Arjantinli yıldızın yuvaya döneceği iddia ediliyor. Lionel Messi önce Dünya Kupası'nda zafere ulaşıp ara transfer dönemi sonrası Barcelona ile temaslara başlayacak.

Akşam'a göre; tüm motivasyonunu ve odağını milli takıma ayıran Lionel Messi önümüzdeki günlerde eski kulübüne dönmesi an meselesi.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile finale yükselen Messi, kariyerindeki tek eksik olan dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyor. 35 yaşındaki dünya yıldızı, 2023 haziran ayında bitecek sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı aldığı belirtiliyor. 2021 yazında imza attığı Paris Saint-Germain'deki sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak. Böylece Messi, Barcelona'ya transferi durumunda Katalan ekibi oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Paris Saint-Germain ile 53 maça çıkan Lionel Messi toplam 23 gol 29 asist yaptı.

Barcelona ile 778 maça çıkan Lionel Messi toplam 672 gol 303 asist yaparak başarılarına başarı kattı.